y... las envidias...

Todas las ilusiones de Conchita y Ruy de Camara, de presentarse; ella como gran figura, amén del cariño de los ex compañeros de este y su pléyade de amigos.

Resultó que todos los de a caballo se negaron a alternar con La diosa del toreo, y ella no cesaba de llorar, mas por lo que su apoderado estaba sufriendo, por lo que se oponían, esgrimiendo como razón que la ley portuguesa exigía que al celebrarse una corrida se incluyera la actuación de un rejoneador nacional. Así que, automáticamente, ella estaba fuera de los ruedos. Después de mucho cavilar y de darle vueltas al asunto, Ruy decidió entrevistarse con el ministro correspondiente para exponerle el caso ,y éste, por demás comprensivo, ordenó que se enviara una circular a todos los caballistas invitándolos a que torearan con Conchita y si nadie quisiera hacerlo, ella podría actuar sin ellos.

La empresa de Campo Pequeño, conforme lo decidido, lo comunicó a todos los rejoneadores lusitanos. Ninguno contestó y más tarde algunos dijeron que no habían recibido el escrito y se señaló la presentación de Conchita para la semana siguiente en una corrida nocturna. Poco antes de la anunciada corrida, se ofreció para acompañarla un antiguo rejoneador llamado Rufino da Costa, retirado años atrás, y con él partió plaza una noche en Campo Pequeño.

Dejemos la palabra, tal cual, a ella:

“El bravo toro de Pinto Barreiros que me tocó lidiar, mulato, listón, ojinegro y bajo de agujas, me proporcionó momentos tremendos. ¡Fueron 17 los rejones y banderillas que lo adornaban el morrillo al terminar la faena! Y como en el toreo, frente al toro, no existen injusticias, al término de mi actuación el público cobró con creces cualquier indelicadeza de sus toreros, pues no solamente me llamó a mí, sino que obligó a mi querido Ruy a que saliera conmigo a los medios y desde allí vistiendo él una vieja gabardina gris con la finura de quien lleva un manto de armiño, lo vi agradecer una apoteósica ovación.

“Bien contenta, salí de la plaza esa noche, mientras centenas de amigos y admiradores abrazaban emocionados a mi inolvidable mentor.