Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 5 de abril de 2020, p. a10

Las divisiones inferiores de futbol son las que se han visto más golpeadas de manera económica por la suspensión de torneos a causa del Covid-19 ya que no cuentan ni remotamente con los recursos para solventar una situación como la que se está viviendo , reconoció Rodolfo Faty Navarro, dirigente de la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores.

He tenido pláticas con directivos, la realidad es que esto será un antes y un después no sólo en México, sino en el contexto global. Desde la Primera División se tendrá que hacer un replanteamiento de los temas financieros, porque se están dando cuenta que el costo operativo es muy alto, además no podrán cobrar parte de los derechos televisivos de esta temporada como esperaban , dijo.