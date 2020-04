C

uando los seres humanos desaparecieron del mundo. Las imágenes carecen de elocuencia. Calles y avenidas, inconcebibles sin el ajetreo y el bullicio cotidianos, vacías, exentas de un alma. Hasta los escasos automóviles parecen huir de ellas. Estadios, que se alzaban a un sólo grito en el delirio deportivo, abandonados, con la solitaria basura que trae el viento agolpándose en sus entradas. En las gradas, pájaros felices por la ausencia de la amenaza humana, han empezado a tejer sus nidos. Escuelas, como cementerios, donde acaso se escucha el chirrido de la última ventana que quedó entreabierta. Centros comerciales fastuosos, ostentosos, ahora empalizados por cortinas de hierro gris, que las hacen ver como una especie de bodegones. Si un grupo de extraterrestres aterrizara en algún punto del hemisferio norte, la pregunta exenta de cualquier petición de principios sería: ¿Qué fue de esta civilización?¿Cómo es que se esfumó? ¿Dónde quedaron todos?

Sabemos de culturas que se extinguieron en el pasado. Civilizaciones que desaparecieron por completo o imperios que decayeron. Pero ninguna obra de sociología o historia, ni siquiera la imaginación cinematográfica había previsto una crisis cuyos visos de solución apuntan hacia el repliegue en una nueva versión de la condición humana: la condición humana inánime.

Fue Luis XIV el que se presentó a sí mismo como un monarca imprescindible con un argumento, sin duda, visionario: después de mi, el diluvio . En efecto, en la época moderna ha sido la sobreabundancia de flujos que remueven órdenes pasivos o cautivos, movimientos raudos e impredecibles, fuerzas productivas monumentales –el diluvio , más que la escasez– quienes se han encargado de conmover edificios sociales que se consideraban sólidos y duraderos También existen, por supuesto, las teorías sobre la escasez: ahí donde muchos pelean por bienes escasos, el ser humano es capaz de infringirse desastres inauditos. Pero la crisis viral actual no es ni lo uno ni lo otro: es el grado cero de la conexión social. Ni pocos que se movilizan por mucho, ni muchos que se movilizan por poco. Simplemente nadie se moviliza. La sociedad inánime, se podría decir, pensando en la facilidad con la que se aceptó la propia detención. The unplugged society. Porque una sociedad constituida por seres que no tienen otro remedio más que ocultarse de otros seres –los virus incluidos– ya no es una sociedad. Acaso la utopía de Margaret Thatcher.