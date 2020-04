Yo vendo todos los días y diario estoy en la calle. No se vende casi nada porque la gente no pasa, saco aunque sea para sopa, porque para el huevo ya es como si comiéramos carne. Me lo han dado en 45 y hasta 50 pesos el kilo, por eso le sigo todos los días con el puesto, pero no hay gente. Lo poquito que se va sacando me lo gasto y estoy hasta las seis. No puedo parar aunque ande el virus, tengo tres niños que mantener y mi hija se quedó sin trabajo; entonces, ahora vendo hasta sábados y domingos, me ando llevando entre 100 y 150 pesos al día, se acaba y ni siquiera sale para la inversión del puesto, por eso sigo.

Salgo todos lo días a trabajar desde que empezaron las medidas por los contagios de coronavirus. Mi empresa es de lácteos y no está obligada a cerrar, pero no hago otra cosa que ir y venir de mi casa al trabajo. Yo vivo en Ecatepec. Me cambiaron el horario, ahora es abierto, entro todos los días a la siete de la mañana y salgo cuando se termina el producto. Antes de todo esto, llegaba a trabajar a la siete para salir a las seis de la tarde. Me preocupa enfermarme, pero debo trabajar.

Laura Peñaflor Hernández, vendedora en vía pública

Yo tuve que descansar forzosamente, el hotel donde trabajaba tuvo que cerrar. Soy conductor de un taxi que sólo puede dar el servicio en el hotel, porque esos carros tienen cromática especial y no se les permite circular para dar el servicio libremente. Tengo que salir a comprar comida, gracias a Dios estoy sano porque no he tenido ningún síntoma y sólo salí para hacer compras que necesitamos. A lo mucho me hago una hora desde mi casa a la tienda porque tengo que usar el transporte público, ya había venido dos veces a buscar víveres y no había algunas cosas, hoy ya encontré huevo y sólo salí por eso con mi esposa.

Francisco García, conductor

Mira, yo pasé mucho tiempo en la calle porque soy encuestadora y no tenía ninguna medida de protección, entonces no tengo problema, a lo mucho usé gel antibacterial. Sí llevo a cabo las recomendaciones, no uso cubrebocas porque no sirve. Lo que yo sé es que el Covid-19 es tan pequeño que es capaz de penetrar, porque pasa la tela. Lo que se debe hacer es que si tienes algún síntoma, entonces sí quédate en tu casa. Yo estoy trabajando, pero el Metro u otro sistema de transporte sí me preocupa, afortunadamente no está tan lleno el Metro, pero ahí es difícil no tener contacto, lo que procuro es no estar agarrando tubos y nada más.

Raquel Fernández