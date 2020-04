▲ Imágenes como la de arriba no se verán este año en el All England Club, recinto donde se realiza el torneo más antiguo del tenis. Ante la cancelación, Wimbledon posee un seguro contra pandemias que cubrirá las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos. Foto Afp

Londres. Por primera vez en su historia de casi siglo y medio, el torneo de Wimbledon fue cancelado por motivos distintos de una guerra, debido a que por la pandemia de coronavirus no se realizará la edición de este año del tradicional certamen sobre pasto, tercero del circuito de Grand Slam.

Wimbledon posee un seguro contra pandemias, lo que cubriría las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos.

El All England Club, recinto donde se ubica el torneo, minimizaría con esa póliza las pérdidas de un torneo que genera anualmente en ingresos más de 250 millones de libras esterlinas (más de 283 millones de euros).

Según medios de prensa británicos, el seguro cubriría gran parte de las pérdidas para permitir la supervivencia del certamen en el futuro y dar continuidad a la aportación que la justa hace a la federación inglesa de tenis.

Con Gran Bretaña bajo un periodo de confinamiento, el All England Club anunció su decisión de no llevar a cabo el torneo, algo que no le pasaba a la justa de Grand Slam más antiguo del tenis en 75 años.

El torneo de Wimbledon se organizó por primera vez en 1877 y se jugó cada año desde entonces, con excepciones en un par de periodos: de 1915-18 por la Primera Guerra Mundial, y de 1940-45 por la Segunda.

Ha pesado mucho en nuestras mentes que sólo había sido interrumpido previamente por las dos Guerras Mundiales , dijo el director del club, Ian Hewitt. Pero, después de una consideración exhaustiva de todos los escenarios, creemos que la decisión correcta en medio de esta crisis global era cancelar el campeonato de este año y concentrarse en cómo usar los recursos que tiene Wimbledon para ayudar a nuestra comunidad .

El torneo se iba a jugar entre el 29 de junio y el 12 de julio y quedó reprogramado para realizarse entre el 28 de junio y 11 de julio de 2021.

Roger Federer, el ocho veces campeón de Wimbledon, resumió el sentimiento de muchos tenistas, dirigentes y fanáticos con una sola palabra en Twitter: Devastado .

También el miércoles, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenil (WTA), anunciaron que las giras de hombres y mujeres de tenis profesional quedan suspendidas hasta al menos el 13 de julio, con lo que queda eliminada la temporada de tenis sobre hierba. La actividad tenística había sido suspendida hasta el 7 de junio.