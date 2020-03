Todos dimos el 100 por ciento, si no se dieron los resultados no fue por nosotros. Nos entrenan para ganar y no para perder. El ánimo del equipo bajó mucho, nos sentimos bastante tristes. Entendimos lo que sucedió con nuestros compañeros y el dolor que teníamos , relata César antes de que les dieran la orden de abandonar el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento por la pandemia para irse a sus lugares de origen sin dar tiempo de analizar en qué se había fallado en un deporte con altas expectativas para Tokio 2020, que ahora se efectuarán el siguiente año debido al Covid-19.

No se dio el resultado esperado y no queda otra más que seguir adelante buscando metas y objetivos. La planificación fue idónea, pero yo creo que al final no nos dieron una oportunidad, por decirlo así, y no había esa certidumbre , manifiesta César al estar en una de las divisiones más reñidas y de la que se tienen dos medallas olímpicas: el oro de Guillermo Pérez, en Pekín 2008, y la plata de Óscar Salazar, en Atenas 2004.

Para Tokio, la Federación Mexicana de Taekwondo tenía contemplado ganar cuatro plazas para el país y nada más se lograron dos con Briseida Acosta (más de 67 kilogramos) y Carlos Sansores (más de 80), los cuales tendrán que defender en un control interno en fecha por designar.

Ayer, el taekwondo de América anunció que canceló de manera oficial todos los encuentros programados este año por la pandemia de Covid-19 y para proteger la salud de los atletas.

El organismo comunicó mediante un correo electrónico que cancelaba la Copa Presidente Cup G2 de mayo, el Panamericano de Taekwondo G4 y el Open Panamericano G1 de junio, los cuales estaban programados en Spokane, Washington, Estados Unidos y Heredia, Costa Rica, respectivamente, reportó Notimex.