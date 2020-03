Erendira Palma Hernández

Lunes 30 de marzo de 2020

Daniel Ipata, preparador físico de Correcaminos y ex integrante del cuerpo técnico de Pumas, indicó que los jugadores deberán demostrar su profesionalismo al seguir los planes individuales para mantener la condición adecuada en la contingencia por el coronavirus. No obstante, reconoció que ante la prolongada pausa se necesitará de al menos dos semanas de preparación para cuando se reanude la liga.

Cuando se llega a los niveles de la Liga Mx o el Ascenso, uno espera que haya autoexigencia de los jugadores en cuanto a la rutina física y los hábitos alimenticios, que se mantengan precisamente como deportistas de alto rendimiento. En congruencia con eso, ellos deberán cumplir ese plan; de alguna forma, confiamos en el profesionalismo que tendrán durante esta etapa.

Los aspectos que más preocupan al preparador físico son la resistencia, trabajo colectivo con el balón, la alimentación e incluso el sicológico, ya que en caso de no seguir el plan individual que les han dado a los jugadores están en riesgo de aumentar de peso y complicar el proceso de readaptación para cuando deban regresar a las canchas.