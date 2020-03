Los especialistas de la sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESM, encabezados por los médicos Jazmín García Machorro y José Leopoldo Aguilar Faisal, jefe del laboratorio de Medicina de Conservación, proponen desarrollar compuestos químicos que apunten no sólo hacia las proteínas de salida, sino también hacia las de entrada del virus, lo que impactaría de manera positiva en el tratamiento y protección contra este tipo de infecciones.

El fármaco de doble blanco , como ha sido denominado por el grupo de investigadores de la Escuela Superior de Medicina (ESM) y que se encuentra en proceso de patente, permitiría prevenir mayor número de infecciones al impedir el alto porcentaje de replicación viral, ya que no posibilita al virus adherirse a la célula sana ni su liberación de la célula infectada.

Virólogos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan fármacos de doble función contra la influenza, a fin de que no sólo sirva para tratar a un paciente, sino que al mismo tiempo proteja de posibles contagios a quienes lo rodean.

En un comunicado del IPN, los investigadores explicaron que la investigación Diseño in silico, estudio, síntesis y evaluación in vitro de los derivados del oseltamivir, publicada en el European Journal of Medicinal Chemistry en 2017, detalla cómo algunos fármacos actúan contra la neuraminidasa, un blanco funcional de la influenza A, que es una enzima presente en la envoltura del virus.

La investigadora García Machorro, también integrante de la Red Mexicana de Virología, detalló que en el Laboratorio de Medicina de Conservación de la ESM se analizan por métodos computacionales los virus de influenza A: Puerto Rico/916/34, pandémico 2009 H1N1, estacional y H3N2; los de influenza B, además de zika, dengue y chikunguña, desde su estructura molecular hasta las proteínas que producen para tener un perfil genético específico.