l golpe económico-financiero se mantiene, aunque amaina la pérdida. La duda es si la recuperación será duradera. En la jornada de ayer, el tipo de cambio recuperó parte del terreno perdido la víspera, el mercado bursátil nacional se oxigenó, aunque no mucho, y el precio del barril mexicano de exportación aumentó 3 dólares para venderse a 27.40 billetes verdes, todo en medio de la ríspida disputa entre Rusia y Arabia Saudita y, desde luego, el coronavirus.

En el mercado mexicano de valores ayer los inversionistas se mostraron contentos por el resultado de la jornada bursátil (su principal índice aumentó 2.16 por ciento), aunque la risa se les borró al recordar la caída del lunes (cuando ese mismo indicador perdió 6.42 por ciento), mientras el precio del oro reportó un ligero descenso (0.4 por ciento) respecto del cierre anterior.

El presidente López Obrador salió a pedir calma, porque, dijo, ante la crisis en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo. Tenemos finanzas públicas sanas y eso nos ayuda mucho, porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos y no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública; al contrario, poquito, pero bajó .

Además, dijo el mandatario, el monto de las reservas creció en más de 10 mil millones de dólares. Para ser exactos, cuando llegamos al gobierno eran 173 mil millones de dólares y ahora son 184 mil millones de dólares; tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto, en caso de que tengamos problema de ingresos. Es un fondo de 150 mil millones de pesos .