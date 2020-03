La rabia de las mujeres que tomó las calles de varias ciudades mexicanas el domingo, la entiende y la comparte de manera genuina la campeona del mundo en peso gallo Mariana Barby Juárez. Las causas del enojo colectivo de ese movimiento –considera– no es ajeno a ninguna integrante de esta sociedad: el acoso normalizado, la violencia y la desigualdad en varios órdenes, los ha vivido en su carne propia y no quisiera que su pequeña hija Natasha tenga que enfrentar un mundo como al que ella tuvo que sobreponerse.

Ellas tienen que acoplarse a los horarios que les dejan en el gimnasio, como si su trabajo fuera secundario , explica González; hay que erradicar muchos comportamientos y estereotipos en el deporte, reducarnos como sociedad, porque además casi todas las boxeadoras tienen que cumplir con los roles sociales de madres y esposas, y entender que son responsabilidades compartidas .

En el estudio que realizó incluso cobró superficie las formas como celebran las victorias los varones, casi todas relacionadas con los excesos. Ellos ostentan las propiedades que consiguen con el boxeo, beben y son frecuentes las historias de ex campeones arruinados por llevar la vida al límite.

No es una conclusión moral sino que habla del género, de cómo una sociedad entiende los triunfos y su forma de celebrarlos , agrega González; en cambio, las mujeres suelen compartir con su familia lo ganado, celebrar con los suyos .

A propósito de este día, el CMB convocó a una conferencia en la que boxeadoras, investigadoras y promotoras por la igualdad, expusieron sus miradas sobre las mujeres en este deporte. Ahí, el propio organismo anunció como detalle simbólico que eliminarían el adjetivo femenil en los títulos que otorgan. Serán campeonas de boxeo, así sin nada más, porque es lo que son , afirma el presidente del organismo Mauricio Sulaimán.

Como epílogo de la reunión, el CMB anunció que este 9 de mayo pelearán por fin dos pioneras del boxeo, Mariana Juárez y Jackie Nava por el cinturón diamante del organismo y por el campeonato mundial gallo.