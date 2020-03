Erendira Palma Hernández

Los millones de dólares corren en el mundo del boxeo, aunque sólo cuando se trata de las peleas de varones, ya que hasta ahora ninguna mujer ha cobrado al menos un millón de la divisa estadunidense. En un análisis de la evolución del pugilismo femenil, Ana María la Guerrera Torres, ex campeona mundial diamante, destacó que ha crecido el nivel de las peleadoras, pero se han estancado los sueldos desde hace más de 20 años.

Siempre hemos tenido paciencia, pero ya es justo de que se les pague bien a las compañeras. No sé el motivo (de esos bajos sueldos), si nosotras aceptamos las peleas con la cifra que nos ofrecen o qué es lo que está sucediendo. El espectáculo ha mejorado, pero seguimos con la misma problemática , aseveró.

Ahora, la brecha salarial en este deporte podría acortarse con el duelo del 2 de mayo en Manchester entre la estadunidense Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, campeona mundial de peso ligero del CMB, AMB, OMB y FIB. De acuerdo con el diario Belfast Telegraph, el promotor Eddie Hearn indicó a inicio de año que se encuentran en negociaciones para que la europea cobre un millón de dólares por la contienda.

Pelea trascendental

Es una pelea trascendental, ganarían un sueldo que nunca se ha visto y que todas merecemos, aunque un millón de dólares todavía se queda corto , dijo la Guerrera Torres al comparar las cifras que obtienen peleadores como Saúl Canelo Álvarez, quien se embolsó en noviembre 35 millones de dólares por el duelo frente a Sergey Kovalev.

Incluso la ficción ha superado a la realidad, con la película One million dollar baby, en donde actuó la ex pugilista holandesa Lucia Rijker y quien se quedó cerca de cobrar dicha cifra en 2005 de no ser porque poco antes de la contienda contra la estadunidense Christy Martin se lesionó un tendón de Aquiles.

De hecho la propia Martin había sido una de las peleadoras mejor pagadas en la década de 1990 al llegar a una cobrar hasta 250 mil dólares por subir al ring cuando trabajaba con el representante Don King, de acuerdo con The New York Times.

En México, las mujeres pelearon por el reconocimiento y la oportunidad para subir al ring desde la década de 1920 con Margarita la Maya Montes. La pionera Laura Serrano fue clave en 1998 para que se legalizara el boxeo femenil en la Ciudad de México y poco después Ana María Torres, junto con Jackie Princesa Azteca Nava y Mariana Barby Juárez lograron el respaldo de los promotores.