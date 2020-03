Eugenia León ha creado, a través de los 30 álbumes que conforman su discografía, un mapa de sus rutas musicales y un recuento de los sentimientos que tocan el alma. Sin duda para ella, las canciones son expresiones de una cultura viva, el reflejo de un contexto social; esta vez no podía faltar un tema sensible a nuestro tiempo: el feminismo, movimiento vital que ha repercutido en todas las áreas del quehacer humano, que sigue creciendo, y que la obliga a darle voz desde la música como una tarea urgente.

Durante la charla telefónica, las palabras de Eugenia León se escuchan disparejas, a veces altas, a veces bajas: Las canciones que hablan de los derechos de las mujeres se han hecho y se seguirán componiendo porque es un clamor que seguirá batiendo y surgiendo. Mientras exista la violencia, la sojuzgación a la mujeres, la educación patriarcal y la misógina, el país no podrá avanzar como quisiéramos .

Es sobre nuestros derechos, sobre cómo una sociedad ya no puede seguir tolerando.

La voz de Eugenia sigue su viaje por la fibra óptica para mencionar: “Hace uno tiempo, Jesusa y Liliana estuvieron trabajando con mujeres campesinas sobre empoderamiento, y de ahí surgió la canción. Cuando me propuse hacer A los 4 vientos, la constante sería hablar de los dolores de todo tipo; necesitaba una canción que hablara específicamente de las mujeres, así que tomamos ¡Vivan las mujeres!, con arreglos de Ernesto Anaya, y la canto a dueto con Rosalía León; aunque hable de las mujeres del campo está hablando por todas nosotras.

Las palabras de Eugenia adquieren fluidez y menciona: Es responsabilidad de hombres y mujeres trabajar desde su espacio para contribuir y generar contenidos que defiendan los derechos de las mujeres. Las letras de las canciones nos representan, y concluyen su genialidad cuando logran hacernos mejores .

En este momento de la charla la voz de la cantante se instala cómodamente en el sistema auditivo, y precisa: “A los 4 vientos es un álbum doble en el que me acerco nuevamente a la música regional mexicana, ranchera y norteña”.

Por su parte, Rosalía León mencionó: “¡Vivan las mujeres! es el grito que sale desde el corazón de México para tomarnos de las manos en apoyo y solidaridad con nuestras hermanas del mundo, es el reflejo de lo que vivimos”.

Finalmente, Eugenia se expresa sobre el movimiento feminista que se está dando en nuestro país: “Engloba muchos elementos: además de la defensa de los derechos de la mujer, también el racismo y el clasismo, pero, si no es revolucionario, no será, porque no podrá salir de donde estamos hundidos todo el tiempo.