Los panistas están divididos y parte de los argumentos de esa división se hallan, precisamente, en el dominio de lo que se considera el último bastión azul: el territorio de Benito Juárez, donde entre recomendaciones y algunas otras formas no muy éticas, los amigos pasan por sobre las leyes y se forran de impunidad con el beneplácito de las autoridades que les permiten ejercer sus propios códigos para hacer negocio, sin que la ley sea un impedimento para sus ambiciones.

Tal vez por eso es que dentro de su partido ya se da una división entre quienes consideran que Santiago debe dejar el puesto a Mauricio Tabe, hoy a cargo del gobierno del Congreso de la ciudad, y el propio Taboada, que por seguirle los pasos al panismo de Calderón, es decir, al gobierno entre cuates, por apuntar lo menos, ha puesto en riesgo a la alcaldía de no volver a ser gobernada por los azules.

or más que el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, ha intentado acercarse al gobierno actual, la demarcación que ha tratado de gobernar desde hace más de un año sigue sumida en las formas de ejercer el poder que llevaron a los azules al total descrédito político.

La situación ha sido denunciada una y otra vez; es más, hasta hubo un momento en que los panistas lo clausuraron, pero a la entrada del nuevo gobierno, con Taboada a la cabeza, resurgió el comercio, cuyo verdadero dueño parece ser un tal Juan Fernando Díaz, del que no se sabe mucho porque quien siempre da la cara es Espinosa Bringas.

Para muchos el asunto podría ser menor, pero para el panismo en general resulta una muestra de lo que uno de los errores fatales de los gobiernos azules puede ocasionar: la pérdida de los pocos votos que aún conservan. Y perder Benito Juárez es, para el panismo, casi desaparecer.

De pasadita

El dato no es menor: en Tabasco y Chiapas, cuando menos el huachicol se vende a pie de carretera a razón, nos cuentan, hasta de 10 puntos de venta por cada kilómetro, pero el asunto es que los datos oficiales aseguran que el robo de combustible es casi nulo.

Aunque no hay aún una explicación clara del fenómeno, la gente que casi a diario usa las carreteras para trasladarse asegura que no tiene mucha confianza en ese huachicol. Dice que tiene un color raro, que su olor es fuerte, agresivo, que no se parece al que produce Pemex.

Como siempre los rumores llenan los silencios oficiales y ahora se comenta que se trata de un combustible que se trae de Guatemala, que lo produce en no muy grande escala, y hay quienes están seguros que viene de algún otro lugar, pero todos están de acuerdo en que no se trata de gasolina mexicana.

Muy seguramente estamos frente a una nueva forma de latrocinio que hoy por hoy perjudica al país en cualquiera de sus modalidades. La Guardia Nacional mexicana, cuando menos, debe estar enterada porque en sus rondines diarios miran –tal vez sin mirar– los humildes puntos de venta que cada vez son más. Hay que parar este asunto antes de que se convierta en otro problema imbatible.

