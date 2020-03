Exhortó a quienes tengan contacto con estas amenazas a comunicarse a la comisión, donde necesitamos no las fotos de pantalla, sino la liga, porque es ahí donde podemos empezar a investigar su origen y actuar en consecuencia .

La fiscal Ernestina Godoy me comentó que ya volvieron a hacer pláticas con Facebook y Twitter para dar de baja las cuentas donde están haciendo estos llamados al odio, que además están penados .

Consideró que estas amenazas son un intento para sembrar miedo, porque es poco factible que lleven un enjambre de abejas, pero eso no quita que sean mensajes de odio y un delito a perseguir. Por lo tanto, necesitamos no ponernos a averiguar si es factible o no, sino investigar para prevenir .

La CDH ha mantenido contacto con los colectivos porque “nos han llegado bastantes fotos de pantalla –esas igual se están enviando a la policía–, pero si nos envían las ligas podemos hacer más, ubicar la ruta de donde están saliendo, pues es más factible de investigar”, expuso.