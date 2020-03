Mientras en el listado de adquisiciones que, a su criterio, no son indispensables se encuentran insumos de cafetería como refrescos y galletas, los cuales fueron comprados con sobreprecio en 2019.

La unidad administrativa prepara dos listados sobre servicios y adquisiciones indispensables y no necesarias, con la finalidad de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) evalúe las áreas en las que se pueden realizar recortes presupuestales y llegar a la meta de 400 millones de pesos, los cuales serían donados a la Universidad de la Salud, como propuso la bancada de Morena.

Como parte del análisis del recorte de 400 millones de pesos al presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor dejará de adquirir servicios e insumos como refrescos y galletas, que no son indispensables para el funcionamiento del órgano legislativo.

Si bien las adquisiciones no se han suspendido, el oficial mayor reconoció que no puede lanzar concursos de licitación ahora que se realiza el análisis del recorte presupuestal.

No puedo evitar tener en mente el punto de acuerdo, porque si hay un recorte de 400 millones de pesos, no puedo empezar a licitar abiertamente todo si después no tengo suficiencia presupuestal .

Pese a que sigue sin haber claridad en el proceso de recorte, el funcionario informó que en este mes se debe hacer la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento de elevadores, vales, uniformes deportivos para los trabajadores de base, seguros para los edificios y el seguro de vida para los diputados y personal del Congreso capitalino, de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.