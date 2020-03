Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 3 de marzo de 2020, p. 30

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) se deslindó del rezago en la dictaminación de iniciativas en materia de género, pese a que por ley tiene la obligación de generar acuerdos entre las bancadas para agilizar el trabajo legislativo.

El titular de la Jucopo, Mauricio Tabe, sostuvo que cada presidente de comisión debe hacerse responsable de sus omisiones y acciones, pues el órgano que preside no tiene carácter vinculante con ellos.

Aquí nadie los va a llamar a cuentas más que los medios y ciudadanos, si es que muestran su verdadero compromiso con la agenda de género. No hemos platicado con ellos; el exhorto es a que lo hagan, que cada quien asuma su responsabilidad , dijo.

La Ley Orgánica del Congreso local establece en su artículo 49 que la Jucopo debe impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de propuestas o iniciativas que requieran su votación en el pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Incluso tiene la facultad de proponer un órgano técnico que ofrezca asesoría y opinión técnica-jurídica para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de los asuntos turnados a las comisiones o comités.