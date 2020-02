Un día al grupo de su hermano le salió la oportunidad de audicionar en Orfeón. Fueron, pero su cantante, Pablo Gruexo, no llegó; entonces el señor de allí dijo: se queda la muchacha. Así fue como suscitó todo esto, y no paramos. Después, seguí como solista y hasta la fecha . Formó el grupo Martha y los Ventura.

Ventura se trasladó a la Ciudad de México en 1958 para estudiar la preparatoria y luego la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se recibió de arquitecta en 1966 y tenía su trabajo. Asimismo, le gustaba frecuentar el club Champaña a Go-Gó, “donde estaba el señor Luis Vivi Hernández que me decía ‘¿por qué no te pones a cantar profesionalmente?’” También le gustaba el baterista del grupo donde tocaba su hermano, con quien finalmente se casó.

Nacida en El Espinal, Oaxaca, Ventura proviene de una familia musical: “En el pueblo teníamos un radio y sólo se escuchaba la 620, que era de música en inglés. Empezaba a cantar y mi papá me acompañaba Blue moon en la marimba. De niña también conocí y cantaba canciones de Benny Moré y Celia Cruz; las personas me decían que debía dedicarme a la música tropical”, expresa en entrevista.

A Ventura, con 54 años de carrera artística, le tomó de sorpresa la propuesta que le hizo Miguel Nieto, responsable del Salón Los Ángeles. Habemos muchas mujeres soneras; sin embargo, ha sido un poco limitado el terreno para nosotras, ya que no podemos desarrollarnos igual que los compañeros, no en lo artístico ni lo musical, sino en desplazarnos a ciertos lugares. Ha sido un caminar difícil. El son no es algo que se toma a la ligera .

Aunque comenzó como roquera, en cierto momento empezó a picar piedra en el son cubano: De chamaca frecuentaba el 33 y el Bar León, en este último intenté hablar con el grupo La Justicia, ni caso me hicieron. Durante seis meses iba tres y cuatro veces a la semana hasta que un día al fin me hicieron un prueba y me quedé. Fui la primera y única mujer cantante de La Justicia. Hicieron historia ellos; sin embargo, nunca he sido mencionada. También fui cantante de Recuerdos del Son .

Abrió caminos

También fue la única mujer cantante de Los Riviere, participación que tuvo mayor resonancia. Igualmente fue cantante de Pepe Arévalo y sus Mulatos. Después, tomé mis propias alas y volé . En paralelo a sus propias búsquedas, entabló amistades duraderas con grupos cubanos, como Son 14, que siempre la dejaba subir a los palomazos .

Ha sido un largo camino que ahora estoy cobrando , dice la homenajeada. Estoy agarrando mi segundo aire. Por desgracia las condiciones del trabajo no se han prestado. Ya no hay lugares donde se toque la música afroantillana. Me presento con Rodrigo de la Cadena en su lugar y hago eventos particulares. Sigo activa mientras el público lo pida y el cuerpo aguante: allí estaré .

Para el homenaje, Ventura presentará “una parte de mis principios en el son con algunas canciones, incluso de cuna, como Drume negrita. Tengo muchos años de tenerla en mi repertorio. Tiene un significado especial para mí porque vengo de una abuela de color”.

El Salón Los Ángeles se ubica en Lerdo 206, colonia Guerrero. La cita es a las 20 horas. Para mayores informes llamar al 55 2846 0783.