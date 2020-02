Alia Lira Hartmann

Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 8

Berlín. El drama de una adolescente estadunidense que decide interrumpir un embarazo no deseado fue el plato fuerte del martes en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Eliza Hittman, cineasta estadunidense que fue reconocida en 2018 por el festival de Sundance en la categoría de mejor director por Beach Rats, trajo a la Berlinale, en busca del Oso de Oro, la conmovedora historia de una adolescente de 17 años que enfrenta el conflicto de interrumpir un embarazo no deseado ocultando a su familia el difícil proceso que implica someterse a una intervención de este tipo.

El título que Hittman da a este drama Never, Rarely, Sometimes, Always –nunca, casi nunca, a veces, siempre– alude a las respuestas de un protocolo que toda mujer que decida interrumpir un embarazo debe dar en las instituciones de salud de los estados de su país donde el aborto está legalizado.

La joven actriz Sidney Flanigan da vida al papel de Autumn, quien enfrenta todas las vicisitudes relativas a la interrupción de un embarazo no deseado. La solidaridad y apoyo de su prima, interpretado por la joven Talia Ryder, lleva a ambas a realizar el proceso en la ciudad de Nueva York, viajando desde la provincia en Pensilvania, su lugar de residencia.