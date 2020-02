Obvio, no hay ningún protocolo, ni aquí ni en ningún lado , afirma Adriana, madre que relata que, en su caso, cuenta con una credencial especial que le permite ir por su hijo, quien padece autismo, hasta el salón de clases, pero con el resto de los alumnos no hay distinción.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, los directivos están obligados a entregar a los niños –de acuerdo con el protocolo– a quienes estén acreditados y dar una tolerancia de 20 minutos a los padres, y de no llegar, conducir a los menores a la agencia del Ministerio Público.

Sin embargo, a decir de los padres de familia consultados, en estos y otros planteles en distintos puntos de la ciudad, en la práctica no sucede. En la primaria Manuel López Cotilla, frente a la fuente de La Cibeles, son las mamás las que se organizan y crean redes para cuidar a los niños, cuyos papás no pueden llegar a tiempo.

Aquí cierran, y aunque toques el timbre, no te abren; te dicen que de la puerta hacia afuera es tu responsabilidad , cuentan, al señalar que es común ver a las madres de familia hasta con cinco estudiantes en espera de que lleguen por ellos.

En la primaria Pedro Romero de Terreros, en la colonia Letrán Valle, el escenario es aún peor porque no hay espacio donde puedan esperar los padres. “Aquí tienes que estar a las vivas cazando a tu hijo para que no se baje de la banqueta, porque los carros pasan muy rápido. Habitualmente lo que hago es decirle al mío: ‘Si ves que no llego, te quedas en la puerta y no te muevas’”, expresó otra madre.

Tras la salida, asegura, no hay quien supervise si algún alumno permanece afuera.