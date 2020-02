Afp

Martes 18 de febrero de 2020, p. 9

Madrid. Un actor español defendió ayer su libertad de expresión tras ser juzgado en Madrid por blasfemia debido a unos comentarios ofensivos hacia Dios y la Virgen María que generaron gran atención en España.

El caso se remonta a julio de 2017, cuando el actor Willy Toledo publicó un mensaje en Facebook donde, en solidaridad con tres mujeres enjuiciadas por blasfemia, se cagó en Dios y en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María .

Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días. Cada vez que se me cae un plato en el dedo gordo del pie y me hace daño, como hacemos la mayoría de ciudadanos de este país , afirmó Toledo al salir del juicio en un tribunal de Madrid.

Y voy a seguir diciendo todo lo que me salga de las orejas decir , insistió el actor de 49 años, conocido por sus papeles televisivos y cinematográficas en España, pero también protagonista de numerosas controversias, algunas relacionadas por su defensa de los regímenes de Cuba y Venezuela.

Su comentario en Facebook sobre Dios y la Virgen María molestó a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que lo denunció por ofensa a los sentimientos religiosos, delito castigado con multa.