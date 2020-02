U

n nuevo escándalo acaba de estallar en Francia. Verdadero terremoto, sacude a la vez la opinión pública, la clase política, la sociedad civil, el poder Ejecutivo,el Legislativo y el mundo cultural.

El próximo marzo tendrán lugar las elecciones municipales y, por el momento, los debates de las campañas se desarrollan en todas las ciudades del país. La más observada es, desde luego, la de París, capital de la nación. Hasta ahora todo se desarrollaba en forma normal: cada partido político sostenía su candidato lo mejor posible, a fin de conducirlo a la victoria. El candidato presentado y sostenido por el partido en el poder, la REM (La République en Marche), formación política fundada por el presidente Emmanuel Macron, fue escogido por el presidente mismo, pues se trata de uno de sus cercanos seguidores, quien lo acompaña desde el principio de su lucha y ha, incluso, ocupado los puestos de portavoz y ministro del gobierno. Se llama Benjamin Griveaux, tiene 40 años, es casado, tiene tres hijos. La revista Paris-Match le dedicó incluso un gran reportaje con numerosas y bellas fotografía donde aparece en familia como el modelo del buen padre que lleva él mismo a sus hijos a la escuela y el perfecto marido, próximo de su mujer. En suma, una figura ejemplar de hombre político respetable y tradicional. Todo iba de la mejor manera hacia el mejor de los mundos posibles, incluso si este candidato no llegaba sino en tercera posición en los sondeos, tras la actual alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, primera, y Rachida Dati, candidata del Partido Republicano, segunda. Es entonces cuando el escándalo estalla.

Un sitio informático publicó un video. Nada excepcional como no fuese que en el video aparece un hombre de pie, en atuendo de Adán en el Paraíso, con la mano ocupada por la manipulación de su miembro viril con el fin de obtener el mejor resultado de este trabajo manual que, sin mayores eufemismos, se denomina masturbación. Otros elementos del muy breve cortometraje muestran una mujer y fragmentos de correspondencia del hombre en el atuendo de Adán con la tal mujer. Nada interesante como no fuese que el hombre en cuestión es el candidato de la REM a la alcaldía de París, el padre y marido ejemplares; Benjamin Griveaux, y que la mujer del video no es su señora esposa.