Los jueces favorecieron a los amateurs, los protegieron , plantea Nery Plata; las autoridades deportivas ha invertido mucho en la preparación de ellos, no van a permitir los jueces que llegue un profesional y les quite un lugar .

Algunos fallos fueron polémicos en la eliminatoria para integrar el equipo olímpico. Nery Plata perdió ante la amateur Zaida Enríquez de una manera confusa. El combate fue muy cerrado; a la hora de declarar a la vencedora, el réferi levantó la mano de Nery. Después de segundos de confusión corrigió y subió la diestra de su rival.

No entiendo ese error , opina Nery Plata; ya me habían advertido que tal como sucede en las peleas con campeones, aquí si no ganábamos de manera clara, la decisión se iría a favor de los amateurs y fue lo que pienso que ocurrió .