Josefina Quintero y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 23

En un barrio pesado, pero solidario , como describen sus moradores a la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, la marcha de mujeres que ayer una vez más reiteró la exigencia de justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, alentó las voces de otras víctimas de violencia de genero que como aún no están muertas viven en el anonimato .

Hay quien narró desde golpes, secuestros, desapariciones y hasta la venta de niñas. Siu, una adolescente de 14 años que se integró a la protesta de los colectivos feministas, vive con tres hermanos y sus padres a una calles de donde habitaba Ingrid.

La adolescente fue secuestrada por dos sujetos, ha sufrido maltrato, su padre es alcohólico y golpeador, además de que la denuncia que presentó por rapto no procedió porque no sólo no le creyeron, sino la acusaron de haber tenido la culpa.

Al relatar su historia, señaló que quiere hacerla pública para que no vuelva a suceder, pero nadie le creyó: Se burlaron de mí y hasta un apodo me pusieron .

En el momento en que contaba lo ocurrido su voz se quebró, pero fue alentada por las mujeres que corearon Un violador en tu camino. Así se escuchó otro testimonio que denunció una violación.