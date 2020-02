Eréndira Palma Hernández

Los minutos han sido el verdugo y ahora la esperanza del delantero Alejandro Güero Díaz. Después de haber debutado a los 18 años con el América, haber sido Subcampeón Sub 17 y sufrir para tener continuidad en primera división, el ariete migró a Canadá para fichar con el Pacific, con el anhelo de consolidar su carrera.

Quiero conseguir el ritmo que me ha faltado, aún tengo una buena edad para arriesgarme a buscar oportunidades y despuntar otra vez , aseguró el atacante de 24 años de edad.

Vengo a conseguir esos minutos que a lo mejor en América sí tuve pero que no fueron suficientes y tratar de elevar mi nivel, mi carrera, para ir creciendo .

Madera de goleador

En las fuerzas básicas del América, Díaz destacó como goleador y fue parte de la selección nacional que consiguió el subcampeonato en la categoría Sub 17 en Emiratos Árabes Unidos en 2013. Apenas un año antes marcó once tantos en el torneo juvenil con las Águilas y después repitió la cuota goleadora en la división Sub 20 del balompié mexicano.

Aunque Miguel Herrera, entonces timonel del América, me daba confianza para entrenar con el equipo mayor, fue Antonio Mohamed quien lo ayudó a debutar en primera división con uno de los clubes que más recurre a jugadores foráneos. Sin embargo, fue cuando llegó la falta de minutos y le fue complicado emular las hazañas logradas en fuerzas básicas.