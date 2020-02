Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2020, p. 9

Luego de concretarse su fichaje con el Inter de Miami, el mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro arribó este jueves a Florida para reportarse con el equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, liga que, consideró, será el escenario perfecto en busca de cumplir su sueño de emigrar al futbol europeo.

Yo creo que, haciendo las cosas bien aquí, todo mundo te va a ver, todos van a estar al pendiente, pero estoy ahora pensando en Miami, en hacer lo mejor aquí, y en hacer historia aquí , declaró ayer a su llegada al aeropuerto de la ciudad estadunidense.

Asimismo, el ex jugador del Monterrey aseguró que le ilusiona formar parte de este nuevo equipo, el cual, manifestó, le atrajo ya que conoce a su entrenador y porque podría convertirse, en un futuro cercano, en uno de los máximos protagonistas de esa liga.

“Aparte que conozco al técnico (Diego Alonso), David Beckham (ex futbolista y uno de los propietarios del equipo) fue el que me habló. Creo que es una muy bonita franquicia y va a dar de qué hablar, para ser campeón y hacer historia con este equipo.

Sé que vamos a hacer muchas cosas importantes. Estoy con muchas ganas de empezar a entrenar y reportarme en el equipo , expresó.

Analizan demanda legal

En tanto, el presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino, dijo este jueves que el equipo analizará si debe proceder legalmente en el fichaje de Pizarro, toda vez que el reglamento de transferencias de la FIFA prohíbe que las negociaciones se realicen directamente entre los jugadores y los dueños de equipos.

Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría hablar con jugadores que tienen contrato. No es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club , comentó Davino en una entrevista a la cadena Fox Sports.