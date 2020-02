Periódico La Jornada

Domingo 9 de febrero de 2020, p. a12

La novela Mujercitas, escrita por la estadunidense Louisa May Alcott (1832-1888), cuya primera edición se publicó en dos entregas entre 1868 y 1869 ahora circula en español en su versión íntegra, con traducción de Gloria Méndez, e incluye algunas ilustraciones de Frank T. Merrill que acompañaban el texto de 1880. La Jonada ofrece a sus lectores un fragmento del libro Mujercitas, de Louisa May Alcott. © 2020, Editorial Austral. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

—Sin regalos, la Navidad no será lo mismo –refunfuñó Jo, tendida sobre la alfombra.

–¡Ser pobre es horrible! –suspiró Meg contemplando su viejo vestido. –No me parece justo que unas niñas tengan muchas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada –añadió la pequeña Amy con aire ofendido.

–Tenemos a papá y a mamá, y además nos tenemos las unas a las otras –apuntó Beth tratando de animarlas desde su rincón.

Al oír aquellas palabras de aliento, los rostros de las cuatro jóvenes, reunidas en torno a la chimenea, se iluminaron un instante, pero se ensombrecieron de inmediato cuando Jo dijo apesadumbrada:

–Papá no está con nosotras y eso no va a cambiar por una buena temporada. –No se atrevió a decir que tal vez no volviesen a verle nunca más, pero todas lo pensaron al recordar a su padre, que estaba tan lejos, en el campo de batalla.

Guardaron silencio y, al cabo de unos minutos, Meg añadió visiblementeemocionada:

–Ya sabéis que mamá propuso no comprar regalos estas Navidades porque este invierno será duro para todos y porque cree que no deberíamos gastar dinero en caprichos cuando los soldados están sufriendo en la guerra. No podemos hacer mucho por ayudar, solo un pequeño sacrificio, y deberíamos hacerlo de buen grado, pero me temo que yo no puedo. –Meg meneó la cabeza pensando en todas las cosas hermosas que le apetecía tener.

–Yo no creo que lo poco que podemos gastar sirviera de mucho. Solo tenemos un dólar cada una, y en poco ayudaríamos al ejército si se lo entregáramos. Me parece bien que no nos hagamos regalos las unas a las otras, pero me niego a renunciar a mi ejemplar de Undine y Sintram. Hace mucho que deseo conseguirlo... –dijo Jo, que era un verdadero ratón de biblioteca.

–Yo pensaba comprar algo de música –apuntó Beth, y dejó escapar un suspiro tan discreto que ni las paredes lo oyeron.

–Yo quiero una buena caja de lápices de colores Faber. Los necesito de veras –anunció Amy con decisión.

–Mamá no ha dicho nada de nuestro dinero. No creo que pretenda que renunciemos a todo. Que cada una se compre lo que más le apetezca y disfrutemos un poco. Al fin y al cabo, hemos luchado mucho por ganarlo –propuso Jo mirándose los tacones de las botas como suelen hacerlo los caballeros.

–Desde luego, yo sí; en lugar de estar en casa, tranquila, me paso el día dando clases a niños horribles –se quejó Meg.

–Lo mío es mucho peor –aseguró Jo–. ¿Qué te parecería estar encerrada durante horas con una anciana histérica y tiquismiquis, que no te deja descansar ni un minuto, que nunca está contenta y que te da tanto la lata que al final te entran ganas de abofetearla o de escapar por la ventana?

–Sé que no está bien quejarse, pero no hay peor trabajo que fregar los platos y limpiar la casa. Me desespera y, además, las manos se me quedan tan rígidas que luego no puedo tocar el piano. –Beth miró sus manos ásperas y lanzó un suspiro que esta vez todas oyeron.

–Dudo mucho que ninguna sufra más que yo –sentenció Amy–, que tengo que ir a una escuela de niñas impertinentes que me chinchan cuando no me sé la lección, se ríen de mis vestidos, se mofan de mi nariz y acreditan a papá por no ser rico.