Comentó que la federación enviará 8 mil millones de pesos y el estado invertirá 5 mil millones para brindar atención médica. No descartó que en un futuro Guanajuato se adhiera al Insabi, pero cuando tenga el nivel de esa entidad.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, indicó que en algunos estados las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen menor calidad de servicio que los hospitales estatales, de manera que se busca que ésta no decaiga en los nosocomios locales.

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, también confirmó que no se adhieren y lamentó que no se hayan cumplido los acuerdos con su homólogo federal, Jorge Alcocer, y con el titular del Insabi, Juan Ferrer.

Agregó que, sin afán de polemizar, no hay posibilidad de dar cobertura de 100 por ciento para cualquier estado federalizado o no, porque el presupuesto ya está dado y no saldrán más recursos de ninguna parte. Por ello lo más responsable es continuar como estamos .

El dirigente del PAN, Marko Cortés, lamentó que López Obrador haya echado abajo el acuerdo preliminar de los gobernadores de ese partido con autoridades del sector salud federal. En ese documento, los panistas se manifestaban de acuerdo en definir acuerdos de coordinación con el Insabi, pero sin que la federación centralizara los servicios de los estados y, en cambio, garantizara el financiamiento para que fueran gratuitos.

En Querétaro, luego de la ceremonia por el 103 aniversario de la Constitución, el dirigente panista expuso que su partido apoyaría al presidente López Obrador si destina 5 por ciento del producto interno bruto al presupuesto de salud, como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.