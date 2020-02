Martín Arceo S. y Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 8

La reciente iniciativa de ley presentada por el senador de Morena Martí Batres para regular y proteger los derechos laborales de actores de doblaje que participan en la industria cinematográfica tiene un montón de cosas muy buenas, y no le veo una sola mala. A quien no le gusta el doblaje tiene gran preocupación, sobre todo por no haberla leído y por encabezados erróneos de prensa , afirmó Humberto Vélez, quien hizo la voz original en español de Homero en Los Simpson.

A su vez, Alfonso Obregón, también veterano del doblaje e intérprete Shreck, consideró que la medida implica mejor y más trabajo para los profesionales de la actuación.

En entrevista, Vélez dijo: Lo que la legislación propone es que en un mismo complejo cinematográfico se ofrezca igual número de copias en ambas versiones, o al menos una sala con la versión doblada, aunque pongas en cinco la de lengua original; que sea el propio público el que escoja, y que la versión doblada permanezca en exhibición el mismo tiempo que la versión original , expuso.

Humberto explicó que la propuesta de Batres implica que haya opciones y se creen fuentes de trabajo, que se doble todo por artistas mexicanos y/o extranjeros radicados en México. No se exige que sean mexicanos ni nacionalizados, no están cerrando las puertas ni es un nacionalismo a ultranza .

Asimismo, dijo estar entusiasmado por esta ley porque también propone la revisión de los salarios de los actores, lo que no ha ocurrido en los siete años pasados, y que se incluya en las revisiones a los directores de diálogo y a los traductores .