▲ Escenas del filme, presentado anoche en el encuentro que se realiza en Park City, Utah, Estados Unidos. Foto cortesía de los productores

Las buenas historias le llegan a Sophie Alexander-Katz no por suerte, sino por trabajo. Egresada del Central School of Speech and Drama de Londres, Inglaterra, y de la Casa del Teatro, ha participado en varios montajes y cintas como La verdad sospechosa, dirigida por Luis Estrada, y Labios rojos, de Rafa Lara.

Explica a este diario que su método actoral es, en cada proyecto, “empezar de cero. En el momento en que dices: ‘ya lo sé todo’, tu carrera se te escapará de las manos”.

Afirma que al empezar un nuevo trabajo me pongo en el lugar menos confortable. No te puedes sentir cómodo en un lugar que no conoces y si no, estás mintiendo. Soy cuidadosa de ello. En Londres aprendí la técnica actoral, definir técnicamente las emociones, y en México supe sobre la ética del trabajo .

También activista de los derechos laborales de su gremio, considera que es importante “bajar a la tierra lo que es la expresión artística. Saber que ser actriz es un trabajo como cualquiera, porque algunos creen que es algo que hacemos mientras laboramos en otra cosa.

Hay que ofrecer respeto al histrionismo, en el que a veces tienes que levantarte a las cinco de la mañana a un llamado, como cualquier trabajo y eso hace falta que también lo vean las autoridades y la sociedad.