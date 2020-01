Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. a10

El ex silbante Francisco Chacón indicó que la ola de críticas contra el videoarbitraje (VAR) en la Liga Mx se debe a la incapacidad, no de los árbitros, sino de la gente que los dirige porque la instrucción que reciben es pésima. Pero cuando el presidente de la comisión (Arturo Brizio) dice que tiene el mejor VAR del mundo , pues significa que no hay autocrítica, sostuvo.

Chacón aseguró que el VAR funciona a contentillo y depende de cómo aprietan a la comisión los clubes inconformes , y por eso no hay criterios uniformes para sancionar faltas similares. “Los equipos aprietan, las regañadas que les ponen (los clubes a la comisión) modifica todo, entonces las instrucciones para los árbitros cambian cada semana, ¡como en Big Brother!, así, literal”.

Explicó que el VAR se implementó “para dar certeza y justicia al juego, para enmendar el error grotesco y evidente del árbitro. Sin embargo, hoy día el VAR anda buscando jugadas para justificar su trabajo y no debe ser así, las acciones que requieren revisión llegan solas.

“No hay que andarle escarbando, por ejemplo, en la jugada que inconformó al Chepo (José Manuel de la Torre), hay un levísimo empujón, pero además la cámara lenta magnifica todo. En acción normal no ves nada, pero en cámara lenta algunas jugadas que no son para tarjeta roja aparecen como tales, y otros roces se ven como si fueran penales.