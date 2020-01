▲ He aprendido tanto de ti; me has entendido mejor que nadie. Espero que tengamos oportunidad de trabajar juntos en el futuro , dijo el actor al cineasta manchego. Foto Afp

Agencias Madrid

Periódico La Jornada

Domingo 26 de enero de 2020, p. 5

Dolor y gloria, cinta de Pedro Almodóvar, fue la absoluta triunfadora ayer en los premios Goya, al alzarse con siete galardones que incluyeron mejor película, mejor director y mejor actor protagonista, para Antonio Banderas.

Nos habéis hecho muy felices esta noche , dijo el cineasta a los integrantes de la Academia de Cine de España.

La obra más personal del maestro manchego hasta la fecha le mereció, además, el premio al mejor guion original, así como honores a la mejor actriz de reparto, Julieta Serrano; mejor música original, de Alberto Iglesias, y mejor montaje.

Antonio Banderas, al recoger el galardón, dijo, conmovido: Llevo el corazón en la boca ahora mismo . Agregó: He aprendido tanto de ti. Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y que tengamos la oportunidad de volver a trabajar juntos en el futuro .

Almodóvar y Banderas competirán en dos semanas en los premios Óscar en Hollywood, donde Dolor y gloria está nominada a mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera), y Banderas a mejor actor.