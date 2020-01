Recordó que está pendiente un recurso de 2018 en contra de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down, que en este caso sí podría poner en riesgo la norma en su conjunto.

En cuanto a la Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, señaló que se hizo una valoración técnica a partir de que se pidió a la CDH usar su facultad para impugnarla. Básicamente lo que se reclamaba era que no hubo consulta y nosotros técnicamente no vimos procedencia para poder presentar el recurso, porque sí hubo consulta; pedimos a los grupos que lo solicitaban que nos aportaran si tenían algo que nosotros no estábamos viendo, no recibimos ninguna aportación y no se presentó inconstitucionalidad sobre esta ley .

El convenio suscrito con el Congreso es para fortalecer la formación y visión de los derechos humanos de los legisladores y sus cuerpos de apoyo y que lo planteado en la Constitución capitalina sea bien reflejado en las leyes secundarias.