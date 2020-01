▲ Su gira de despedida No more tours 2 por Europa sigue en pie este año. Foto Afp

Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de enero de 2020, p. 8

Madrid. Ozzy Osbourne reveló que fue diagnosticado con Parkinson. En una visita al programa Good Morning America, acompañado por su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, el roquero de 71 años habló de sus problemas de salud, que obligaron a posponer dos veces en el último año su gira de despedida.

“Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último concierto en la Nochevieja de 2018 en el Fórum de Los Ángeles.

Entonces tuve una mala caída y debí operarme del cuello, lo que dañó todos mis nervios , dijo el roquero, en declaraciones que retoma la revista People.