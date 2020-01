Ap

Martes 21 de enero de 2020

Melbourne. El serbio Novak Djokovic inició su defensa del título del Abierto de Australia con victoria en la primera ronda.

Djokovic, quien el año pasado derrotó en la final en Melbourne Park al español Rafael Nadal en tres sets, venció 7-6 (5), 6-2, 2-6 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Es la primera ocasión que el serbio pierde un set en una ronda inicial de este torneo en 14 años.

“De hecho me gustan las primeras rondas difíciles, particularmente en Grand Slams”, declaró Djokovic luego de superar al alemán, número 37 de la clasificación mundial. Esto me hace seguir adelante. Me obliga a estar alerta desde el inicio, a mantenerme en mi máximo nivel. Y pienso que lo estuve .

La última vez que Djokovic había cedido un set en una primera ronda del Abierto de Australia fue en 2006, una derrota ante Paul Goldstein. Desde entonces, el 16 veces campeón de Grand Slam había hilvanado 13 triunfos en la jornada inicial de este torneo, que se juega sobre cancha dura. Sumando los primeros dos sets frente a Struff, la racha terminó en 41.