Notimex

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 3

Playa Del Carmen. El mexicano Aarón Terrazas pudo plasmar su mejor golf, pero fue demasiado tarde, porque el argentino Abel Gallegos cerró fuerte para coronarse en el Campeonato Latinoamericano Amateur (LAAC, por sus siglas en inglés).

Sobre el prestigioso campo El Camaleón, de Mayakoba Golf Club, el veracruzano firmó una papeleta de 67 golpes, para finalizar en la segunda posición, ya que Gallegos también registró su mejor marca de la semana con 67.

Con el triunfo, el golfista de 17 años se convirtió en el primer argentino en ganar el LAAC y además recibió una invitación para jugar en The Masters, The Open, The Amateur Championship y el US Amateur Championship.