El avión presidencial

L

a venta, la renta y hasta la rifa, representan la exacta medida del circo, maroma y teatro que se tiene que hacer para poder vender un avión millones de veces desproporcionado a la pobreza de México. Todo porque un presidente saliente, que dejaba el suelo patrio cubierto de tumbas, quiso quedar bien con el entrante cuyo ego sí requería de un avión de esas características para viajar con toda su élite. Lástima por ambos y por el país que gobernaron.

Benjamín Cortés Valadez

Corrupción en Operagua de Cuautitlán Izcallli

El pasado 17 de enero me presenté en las instalaciones de Operagua de Cuautitlán Izcalli para ponerme al corriente en el pago del servicio: al pasar a liquidaciones me dieron un estado de cuenta de casi 14 mil pesos por dos años que dejé de pagar por razones económicas, por lo que solicité se revisara mi recibo y se me permitiera pagar el servicio teniendo como antecedente la condonación de recargos. Me atendieron en un departamento que tenía la leyenda Ejecuciones, un señor Hugo que me ofreció liquidar mi cuenta y además tramitar mi cambio de cuota fija a la de medidor, por lo cual me solicitó el pago de siete mil pesos en efectivo, lo que acepté de inmediato pensando que bueno que ya no está el PRI , después me pidió que lo acompañara fuera de las instalaciones para ir al almacén por el medidor, en el trayecto me dijo haga rollito el dinero y démelo , lo que me hizo pensar que más bien me estaba proponiendo un acto de corrupción por lo que lo dejé en la calle y logré salvar una vez más mi ética que me enorgullece. Señor Martín Guerrero Esparza, director de Operagua: yo quiero pagar, pero no así.

Emilio Vivar Ocampo

Delincuencia en Tlalpan

El sábado 11 enero mi esposa acudió al cajero HSBC ubicado en Insurgentes a dos cuadras del nefasto Patio Tlalpan. Un tipo la engatuzó cambiándole la tarjeta pretextando que debía limpiarla. Robaron los últimos 6 mil 600 pesos de la cuenta. Se reportó al banco y esperamos que nos reintegren el dinero. Creo que si los bancos ponen un policía permanentemente en los cajeros, inhibirían estos robos y costaría menos a los bancos y a los clientes. Los mismos empleados del banco comentaron que son frecuentes estos robos en esa sucursal.

Además, el pasado 16 de enero, un individuo llamó por teléfono a la casa y contestó mi hija. El hombre dijo ser de la alcaldía Tlalpan y preguntó si había personas de la tercera edad y/o estudiantes para darles una pensión o beca, y lo único que requerían era proporcionar nombre, dirección y depositar 500 pesos a una cuenta determinada en cualquier Oxxo y después enviarían al domicilio del beneficiado la tarjeta bancaria para recibir los depósitos mensuales de la beca o pensión.

La delincuencia anda suelta por doquier. Ojalá las autoridades correspondientes tomen cartas en estos asuntos y ayuden a la comunidad.