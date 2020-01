Alberto Nieto, padre de Isael, aseguró que no temen al crimen organizado. La delincuencia debe estar fuera (de la ciudad). Somos más honestos que corruptos , recalcó.

¡Policía consciente el pueblo lo defiende! ; si por honesto lo corriste, ¿por cuánto lo vendiste? y ¡Corona, no vendas a tus policías! fueron algunas de las consignas gritadas durante la protesta, en la que los manifestantes también demandaron la salida del titular de la CES.

En entrevista, Nieto Pliego dijo que teme por su vida y por la de su familia. Aseguró que se encuentra indefenso ante el gobierno del estado, que lo separó del cargo sin goce de sueldo y ahora lo acusa de abuso de autoridad y de allanamiento de morada, entre otros delitos.

Mencionó que tiene 14 años de carrera policial; además, fue propuesto por el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, pues el convenio de mando coordinado estipula que el nombramiento de director operativo corresponde a los presidentes municipales.

Nieto Pliego insistió en que él y su grupo de policías detuvieron a tres secuestradores el 11 de enero, pero mandos de la CES le ordenaron liberarlos.