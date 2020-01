“Es un resultado adverso que todavía no determina si es positivo o no el examen que se le practicó al jugador. En tanto no se defina su situación, no se tome una resolución, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar.

De cualquier manera, no podrá participar ni entrenar con ningún equipo hasta que no se terminen las investigaciones correspondientes, dijo Bonilla.

▲ El ex jugador del Pachuca, recientemente fichado por el Guadalajara, pedirá que se abra la prueba B. Foto Jam Media

Agregó que la semana pasada recibieron el reporte del laboratorio oficial de la Agencia Mundial Antidopaje a través del Comité Nacional Antidopaje, quienes a su vez lo que hicieron fue primero notificar al jugador y posteriormente a nosotros y a los clubes, eso es hasta donde va la situación .

Por su parte, Guzmán aseguró que nunca ha consumido sustancias prohibidas. “Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente.

“Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión.