Me costaba porque mis papás hacían el sacrificio para poder pagar el entrenamiento , dijo Loyo en dicha entrevista.

Precisamente fueron sus padres quienes lo impulsaron a persistir en su objetivo deportivo y destaca el apoyo materno para trabajar ante la adversidad.

Ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos a donde tenía que ir a entrenar , relata Loyo; me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas .

El novato reconoce que nunca imaginó que su vida cobraría este rumbo, firmado por un equipo de Grandes Ligas, pero también admite que lo que viene será difícil para conseguir una oportunidad.

El representante de los Filis en México, José Carlos Gastelum, dijo en la entrevista aludida que el futuro del joven dependerá de las aptitudes y el trabajo, también del apoyo que reciba de sus padres, pues muchos prospectos se quedan en el camino a pesar de mostrar habilidades para el juego.