Son juguetes bien diseñados, durables y con los que te diviertes muchísimo, y no afectan el desarrollo o establecen la personalidad de un niño, sólo debes considerar la edad en que los acercas a ellos , afirmaron Teresa y Ernesto López, padres de un menor de 12 años.

Los videojuegos Gears The Last of Us, Days Gone, Death Stranding, Battlegrounds, Rainbows Six Siege, Detroit Become Human, Call Duty Modern Warfare, Resident Evil Biohazard o Mortal 11 Knust también tuvieron gran demanda

Se trata de que los menores muestren su destreza para acabar con el enemigo, los malos o los muertos, lo cual no tiene nada de malo y les permite mantenerse en casa, no salir y evitar que sean víctimas de algún delito, porque la inseguridad en la ciudad es bárbara , dijo José Ruiz.