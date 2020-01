La estrecha colaboración con las fiscalías del país, sobre todo del centro, permitió, por otra parte, ubicar a Collins, quien no ha intentado salir de México, a fin de cumplir la orden de aprehensión en su contra por el delito de uso indebido del servicio público, que no amerita prisión preventiva.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que tiene ubicados al ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, y al ex director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, a fin de cumplir las órdenes de aprehensión giradas en su contra; y sigue la búsqueda del ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez.

▲ Édgar Tungüí, fue comisionado de la Reconstrucción y secretario de Obras y Servicios en la gestión de gobierno anterior. Foto Cristina Rodríguez

Una vez detenido será presentado ante el juez que giró la orden, la cual es ejecutable porque no se ha concedido una suspensión en el juicio de amparo que interpuso el 24 de diciembre.

En el juzgado sexto de distrito en materia penal “presentó un amparo; por eso se enteró que había una orden, pero no hay suspensión –la audiencia constitucional se llevará a cabo el día 17– y la orden es ejecutable”, comentó.

La recién nombrada fiscal general de Justicia, cargo que asumirá formalmente este viernes, se reservó dar más detalles para no violar los derechos del también ex secretario de Seguridad Pública en la anterior gestión.

Hasta el momento son cuatro las órdenes de aprehensión pendientes de cumplir contra ex funcionarios: las de Tungüí, Collins y Gutiérrez, y la del ex subsecretario de Administración y Capital Humano Miguel Ángel Vázquez, quien goza de la protección de la justicia federal.

No obstante, siete mandos medios han sido detenidos, entre ellos el ex subsecretario de Egresos de la Junta de la Dirección General de Administración Hedilberto Chávez Gerónimo y la ex subsecretaria de Planeación Financiera Berenice Guerrero Hernández.

Asimismo, el ex director de Fondos y Valores José Iván Morales; el ex director general de Administración Financiera Gabriel Rincón Hernández, y la ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor Cinthya Campos Hernández. Así como el ex subdirector de Análisis Sectorial Joel Pozol Ruiz, y el ex director de Licitación de Obras Públicas de las Secretaría de Obras Públicas Takahashi Villanueva.