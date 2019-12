La UACM ha hecho todo esto mediante un equipo muy profesional integrado únicamente por dos profesores y algunos estudiantes. Sin embargo, por razones incomprensibles, el Consejo Universitario de la UACM no ha querido abrir oferta académica alguna en detrimento de un gran sector y pretende alejar de manera injustificada a la licenciada Estrella González Dalhaus, quien es parte del equipo y referente en la comunidad. Nos pronunciamos por la permanencia de la UACM en esta alcaldía y rechazamos decididamente que este espacio educativo sea ocupado para otro modelo educativo.

El incremento a los salarios beneficia a la economía de mercado interno y a la producción de las empresas de bienes, servicios y de consumo generalmente, por lo que también en particular, debe ser orientado el gasto hacia las empresas e industrias nacionales.

Ante los cambios sociales que vivimos, redefinir prioridades y afinar la estrategia y la táctica preservando los principios de independencia, democracia de base, directa y sin relección en los puestos de dirección, son fundamentales para enfrentar dos retos: 1. Es un imperativo disputar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su conjunto, avanzar en su democratización y, con ello, del sindicalismo en todo el país, rebasando la limitación impuesta desde el charrismo sindical y los gobiernos neoliberales de asumir a la CNTE como disidencia minoritaria.

2. Hacer una gran alianza con los movimientos sociales, redes de académicos y estudiantiles y de otros sectores para generar una alternativa emancipadora ante la educación neoliberal que impulsan organismos internacionales como la OCDE, sectores empresariales y grupos enquistados en el gobierno actual. Celebramos la existencia de la CNTE y la unidad de los trabajadores de la educación, de México y del mundo.

Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, México. María de la Luz Arriaga y Sara Unda

Denuncian obstáculos a la reinserción social

Efectivamente la reinserción social recae en la defensa de los derechos humanos; sin embargo, el problema radica en que en los 17 Ceferesos del país existe un grupo de directores que han pasado, sexenios tras sexenios, enquistados en el sistema penitenciario de máxima seguridad. Esto lo comprobé estando encarcelado injustamente por cinco años siete meses en el penal de Puente Grande, Jalisco. Ellos se rotan cada año y se pasean por lo Ceferesos violando los derechos humanos. Unos se encuentran en secretarias de seguridad de los estados, otros son directores de empresas de seguridad. Desde ahí operan a su antojo poniendo y quitando directores de los penales. No saben de seguridad ni mucho menos de garantías individuales. Su principal sabiduría es vivir de la corrupción y de la impunidad. No habrá reinserción social si este grupo impune continúa controlando las direcciones penitenciarias. Ojalá Alfonso Durazo y José Ángel Ávila tomen cartas en el asunto. Ellos saben de este grupo. Doy mi testimonio como ex preso político. Tuve mi libertad, junto con los maestros de la sección 22 por decisión del Presidente.

David Vargas Araujo

Avisos

N de la R

Por error, la columna Bajo la Lupa, de Alfredo Jalife, publicada ayer no era la correspondiente. En la liga https://www.jornada.com.mx/2019/12/18/opinion/018o1pol se podrá localizar la correcta. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y al autor.