Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 31

Cerca de las 14 horas de ayer, la agrupación Damnificados Unidos cerró poco más de una hora la calzada de Tlalpan, a la altura del multifamiliar Tlalpan, por el incumplimiento de las autoridades en la entrega de sus viviendas. Sin embargo, se retiraron luego de que representantes de la Comisión de Reconstrucción confirmaron que no se cumplirá con la fecha de entrega de viviendas acordada: el 31 de diciembre.

Juan Pablo Guerrero, uno de los damnificados del multifamiliar, sostuvo que la arquitecta Silvia Hernández, funcionaria de la Comisión para la Reconstrucción, acudió a decirles, por instrucción del titular del organismo, César Cravioto, que no se cumplirá con las condiciones de habitabilidad “y que la fecha, atrasada ya, del 31 de diciembre, no se va a cumplir, y que vamos a pasar otra vez la Navidad y el Año Nuevo fuera de nuestras casas.