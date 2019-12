V

En la edición anterior un aficionado –no muy ducho que digamos– le preguntó a La diosa rubia del toreo si las broncas pueden ayudar a que se establezca el tan deseado contacto con los tendidos y ella le contestó así: “Sinceramente, creo que no y que son peores los aplausos corteses o los silenciosos desinteresados, ya que éstos son los difíciles de convertir en triunfos. Las broncas pueden ayudar a que se establezca el tan deseado contacto con los tendidos. ¡Cuántas veces es el público el que sacude a un torero y lo despierta en las tardes de pesadilla! Entonces todo cambia. De repente se ven las cosas claras: el toro pasa a tener lidia, la cuadrilla en orden y los banderilleros dejan de parecer superhombres, únicos capaces de dominar la situación. Una bronca, en ciertas circunstancias, hasta puede ser una experiencia deliciosa. Por ejemplo, cuando el torero siente que el público no tiene razón y es injusto. Entonces produce un gran placer la ira de la multitud. El torero siente que la provocó porque quiso y que si le diera la gana la convertiría en ovación. Cabe notar que el mismo torero que hace todo por conquistar a un aficionado, personalmente no tiene ningún inconveniente en molestarlo en la plaza.

“Pero no solamente las broncas o el pundonor del diestro pueden salvar una mala tarde. A veces una cogida consigue lograr el mismo resultado. El torero anda de cabeza, sin conseguir nada, entre la indiferencia de la multitud, que él sabe no se convencerá con media docena de muletazos al toro que le tocó en suerte. Inesperadamente, surge la cogida aparatosa. Es bastante. El público vibra y el torero lo siente. Sabe que conmovió a la gente y que –aunque fuera por unos instantes– la ha sacado de la indiferencia. El torero se crece, pierde el miedo y se arrima o, mejor diré, se arrima y pierde el miedo, y el triunfo que parecía imposible se vislumbra. Es curioso reparar cómo una cogida puede darle al torero tanta confianza. Es como si el toro, visto tan de cerca, perdiera importancia.

“Acabada la tarde, el torero siente una vaga nostalgia de los momentos pasados. No lo reconoce porque está ofuscado con las palmas y la exaltación, pero la nostalgia está ahí. Es el sentimiento que lo llevará a nuevos triunfos, la inquietud que lo hará volver a los ruedos extemporáneamente, la tristeza que lo acompañará el día en que se vea alejado de los toros.

“Al regresar por el callejón, en camino al hotel, al torero sólo desea quitarse la ropa húmeda, que parece haberse estirado y caer sin gracia. Si la tarde fue buena, va gozando anticipadamente de la admiración de la gente, de la alegría de los amigos y la tristeza de los otros. Si no hubo suerte, saldrá con rabia y ganas de que los días pasen de prisa para que la gente no tenga tiempo de comentar la mala tarde antes de volver a verlo torear.