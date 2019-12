Suicidios en el ITAM

L

eo con tristeza acerca del suicidio de Fernanda Michua, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y pienso que cuando una escuela va en búsqueda de la excelencia de sus alumnos, pero no lleva aparejada la de su felicidad y realización como seres humanos, puede ser una fuente inagotable de funcionarios de alto nivel como lo ha sido hasta el momento el ITAM, pero también la de hace ser una institución que no promueve la felicidad y sí el alto nivel de estrés de sus alumnos. Cabe esperar que con el suicidio de Fernanda y, hasta donde se sabe de dos estudiantes más en el pasado reciente, se modifiquen las estrategias de enseñanza del instituto y, sobre todas las cosas, que los directivos recuerden que en sus aulas estudian seres humanos y no robots.

Benjamín Cortés Valadez

Alto a la violación de derechos laborales en univerisdad

Licenciado Andrés Manuel López Obrador: los profesores y empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hemos padecido dos huelgas declaradas de puertas abiertas por Hill Arturo del Río Ramírez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Michoacán. Desde hace tres años sufrimos la falta de salarios y prestaciones al término del año. En esta ocasión, un convenio firmado el 21 de diciembre del 2018 por autoridades de la universidad y funcionarios de la SEP, a espaldas de la comunidad universitaria, ha comprometido nuestro derecho a la jubilación y a la pensión, que como usted sabe, son derechos humanos universales contenidos en nuestra Constitución Política, en nuestros contratos colectivos de trabajo y en la ley orgánica universitaria. Sin embargo, dicho convenio prescribió el 15 de mayo del 2019, y tampoco fue aprobado por el Consejo Universitario.

La reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de profesores y empleados de la Universidad Michoacana que promueven bajo fuertes presiones el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el rector de la universidad, Raúl Cárdenas Navarro y autoridades federales de la SEP, a más de seis mil profesores y empleados, golpeará a quienes menos tienen y mantendrá intactos los privilegios que usted ha combatido como parte de un ejercicio austero del presupuesto.

Pretender arrancarnos nuestro derecho a la jubilación y a la pensión para enviarnos a un fondo de ahorro, significa el camino a la pobreza y al abandono. Nuestro derecho a la pensión y a la jubilación forma parte de los derechos humanos universales, son derechos irrenunciables y se rigen por los principios de progresividad y no retroactividad de la ley.

Solicitamos su intervención para que detenga las presiones que en estos momentos ejercen las autoridades mencionadas sobre nuestros derechos laborales, quienes a cambio de pagarnos los salarios y prestaciones de fin de año, nos exigen que entreguemos ciegamente nuestras pensiones y jubilaciones.