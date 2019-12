Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 12 de diciembre de 2019, p. 24

París. Los sindicatos llamaron ayer a intensificar la huelga del transporte público en Francia, que cumplió siete días y tiene colapsadas varias ciudades, incluida esta capital, debido a la insatisfacción que han provocado los anuncios del gobierno del presidente Emmanuel Macron respecto de la reforma al sistema de pensiones.

El proyecto de ley consiste en la creación de un sistema universal de pensiones al cual se llegaría por puntos , en remplazo de los 42 regímenes de pensiones actuales, que permiten a los trabajadores jubilaciones anticipadas y otros beneficios a ciertas categorías dependiendo de la profesión.

Edouard Philippe, primer ministro, indicó en un discurso que los trabajadores nacidos después de 1974 tendrán que laborar hasta los 64 años para cobrar una jubilación completa, en lugar de los 62, como establece la ley actual.

Con el nuevo sistema, algunos deberán trabajar hasta los 67 años si no cuentan con los periodos de cotización completos, que pasó de 37 años y medio a 41 y medio, para no sufrir una penalización. Los nacidos antes de 1974 y que coticen con el plan vigente no se verán afectados.