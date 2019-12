De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 9 de diciembre de 2019, p. 3

Con el ánimo de hacer una gran actuación y superar incluso al Liverpool, Monterrey viajó al Mundial de Clubes un día después de haber conseguido su pase a la final de la Liga Mx al vencer a Necaxa.

¿Por qué no soñar que podemos ganarle a un equipo de la UEFA?, después será lo que tiene que ser, pero soñar no te lo puede quitar nadie , dijo Miguel Layún antes del viaje a Qatar.

“Siempre he soñado en lo más grande, todos los que estamos aquí a nivel profesional, a todos nos dijeron que no podíamos alcanzar lo que hemos buscado, (a mí) que no podía jugar en Sevilla, la Champions League, que no merecía jugar futbol profesional”, agregó, de acuerdo con el portal ESPN.

El zaguero indicó que el certamen puede ser una vitrina para los jugadores que buscan emigrar al futbol europeo. Ojalá haya más mexicanos con la posibilidad de ir a competir a Europa, de ir a tener mayor crecimiento, de medirse con los mejores .