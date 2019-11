“Esta etapa deja entrever la conjunción –siempre presente en su obra– entre lo pictórico y lo escultórico, ya que plantea diferentes soluciones plásticas a una forma específica. A su vez, los modelos que desarrolló dialogan con las figuras geométricas y señalan una inclinación particular en el empleo del espacio y la construcción formal”.

El 7 de diciembre, el pintor y escultor Manuel Felguérez (Hacienda de San Agustín del Vergel, municipio de Valparaíso, Zacatecas, 1928) abrirá la exposición Trayectorias en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). La muestra, que no es retrospectiva, sino se concentra en tres momentos decisivos en su carrera, se inserta en los festejos por los 90 años del artista, celebrados el 12 de diciembre de 2018. La Jornada anunció la exhibición el año pasado (12/12/18).

El tercer momento es su obra más reciente. Se trata de una exhibición hecha específicamente para la sala en la que se va mostrar, la cual, dada sus dimensiones, permitió a don Manuel pintar cuadros de gran tamaño. También comprenderá cuatro esculturas nuevas. El artista sigue en activo y no deja de crear nuevas obras.

Para cumplir con su trabajo periodístico, La Jornada se comunicó a casa del maestro para solicitar una entrevista previa a la exhibición. A la reportera se le pidió dirigirse al área de prensa del MUAC porque don Manuel tenía instrucciones de no dar entrevistas sin la autorización del museo. En el área de difusión del recinto se informó que no tienen planeada una agenda de entrevistas: Con el maestro se acordó una conferencia de prensa el 4 de diciembre a las 11 horas .

Esta situación de controlar el acceso de la prensa con los artistas expositores, y así evitar primicias o entrevistas exclusivas que podrían molestar a los demás medios que no las obtuvieron porque a lo mejor no las buscaron, no es nuevo en los museos de la Ciudad de México. Contrasta con la disponibilidad de don Manuel de ofrecer entrevistas el año pasado con motivo, por ejemplo, de la exposición conmemorativa de sus nueve décadas montada en la galería López Quiroga. Además, el artista siempre ha mantenido una relación abierta y cordial con la prensa que fielmente sigue sus actividades.