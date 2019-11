Al principio dijo que no sabía cómo trabajar conmigo porque nunca había tenido una mujer en el gimnasio , cuenta Yamileth; creo que era un prejuicio, pero me incluyó muy bien en su equipo y el trabajo colectivo está dando muchos resultados.Hoy no dice que yo soy su primera campeona mujer, sino que soy el tercer título de boxeo que consigue como entrenador .

A partir de que ella se incorporó al grupo, Caballero asumió que vería en adelante que hombres y mujeres requerían de la misma atención y exigencia para desarrollar talento.

Claro, descubrió algunas particularidades , explica; un día se enfrentó a que el trabajo físico tenía efectos distintos en un peleador varón a lo de una mujer, que el peso no se perdía de la misma manera, que la forma en que retenemos líquidos también se trataba de otra manera, en fin, algunos detalles muy específicos, pero fuera de eso, el trabajo que diseñó es el mismo y lo hacemos todos juntos .