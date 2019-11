Agencias

Miércoles 20 de noviembre de 2019

El ruso Sergey Kovalev, rival a quien Saúl Canelo Álvarez le arrebató el título semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), siembra la duda sobre la transparencia del boxeo. El ex monarca aseguró que no tuvo posibilidades de vencer al tapatío, pues llegó en condiciones en las que suponer una victoria eran demasiado remotas. Si aceptó el combate fue porque no podía rechazar una oferta tan jugosa.

Las condiciones en las que fui colocado , contó el ruso en un video; la categoría y tiempo de preparación que tuve, era imposible que ganara .

Sólo dos meses antes, Kovalev sostuvo un fuerte combate ante Anthony Yarde, además de las dos peleas previas contra Eleider Álvarez, lo cual significó una exigente etapa de desgaste físico en menos de un año. Incluso confiesa que no sabe cómo resistió hasta el onceavo asalto, pues desde el séptimo se le había agotado la gasolina .